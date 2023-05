Neymar Jr. vai ao GP de Mônaco e posa com Tom Holland

28/05/2023 | 11:10



Os famosos, assim como qualquer anônimo, adoram acompanhar esportes - seja ele com bola, na água ou de velocidade. Muitos deles já foram convidados diversas vezes para estarem ocupando um lugar na arquibancada e outros construíram uma amizade sólida com os atletas.

Se recuperando de uma lesão, Neymar Jr. foi ao GP de Mônaco e encontrou Tom Holland, o ator que vive o Homem-Aranha. O encontro aconteceu nos boxes da equipe RBR, e eles mostraram muita intimidade.

No último sábado, dia 27, o craque brasileiro celebrou o título do PSG conquistado no mesmo dia. O jogador frisou o fato do clube ter se tornado o maior campeão francês de todos os tempos . UAU!

Vale pontuar que Neymar não esteve sozinho no GP, o craque foi acompanhado de sua namorada, Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho.