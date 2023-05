Fernando Scherer se casa com empresária Dianeli Geller

28/05/2023 | 10:10



O amor está no ar! Fernando Scherer oficializou a sua união com a empresária Dianeli Geller, em Florianópolis. Juntos há cerca de dois anos, o casal trocou as alianças no último sábado, dia 27.

Com uma cerimônia lindíssima, ao ar livre e com caminho de pétalas brancas, o casal reuniu amigos e familiares. Isabella Scherer, filha mais velha do ex-nadador, foi a responsável por conduzir o pai até o altar.

Isabella Scherer também foi a responsável por postar alguns registros, como o momento do beijo após dizer o tão sonhado sim, na presença de todos. Para quem não se lembra, além de Isabella, Fernando também é pai de Brenda, do seu antigo relacionamento com a dançarina Sheila Mello. O ex-casal ficou junto por um longo tempo, de 2010 a 2018.

Vale pontuar que Fernando decidiu trocar as alianças em Florianópolis para que seus pais, já idosos, pudessem marcar presença.

Parabéns ao casal!