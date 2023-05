Jade Picon relembra ataques após estreia em Travessia: - Apanhei muito, mas é necessário

28/05/2023 | 09:10



Após a saída do BBB22, a vida de Jade Picon tomou outro rumo, e virou de ponta cabeça. A artista embarcou nas gravações da novela Travessia, e viveu Chiara, mas quem acompanhou essa mudança lembra o quanto ela foi atacada e criticada.

Durante sua participação no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, Jade relembrou que não foi nada fácil, mas estava disposta a lutar pelo seu sonho.

- Não foi fácil, mas eu estava disposta a fazer tudo o que fosse preciso para realizar esse sonho meu. Esse final da novela, para mim, valeu cada esforço, tudo o que abdiquei, tudo o que me esforcei. Eu realmente entrei num lugar 100% novo, numa profissão que eu nunca tinha feito nada.

A atriz ainda revelou o que aprendeu:

- Foi lindo, mágico, apanhei muito, mas é muito necessário. Todo mundo que admiro muito, passa por isso. Independente da área que a pessoa atue, ela vai ser criticada, detonada. É sobre você ter resiliência e é algo que me prendi muito isso.

Orgulhosa do seu amadurecimento, Jade confessou que os últimos capítulos foram os seus favoritos:

- As últimas cenas dos últimos capítulos foram as minhas favoritas de longe. Teve cena de parto no meu primeiro trabalho como atriz. Eu fiz tudo, casei, terminei, eu fico grávida, meu pai quase morre, cena íntima, tudo. Foi lindo porque foi uma Travessia que a Chiara amadureceu muito na jornada dela e eu pude crescer com ela. Foi uma honra que ela seja a minha primeira personagem.