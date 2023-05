Somos todos Vinicius

Nilton Valentim

28/05/2023



Vinicius de Moraes, o Poetinha, em 1967 escreveu que ‘é melhor ser alegre que ser triste’. Vinicius Júnior, que nasceu 33 anos depois, segue a frase ao pé da letra desde que, ainda criança, começou a jogar futebol. Os ataques de racismo que tem sofrido, entretanto, estão tirando a alegria do atacante do Real Madrid, da Espanha, e da Seleção Brasileira, principalmente pela falta de punição a quem lhe ofende. Nove garotos do Grande ABC, todos eles chamados Vinicius, se solidarizam com o craque.

Os Vinicius que estão nesta página, além do nome, têm em comum com Vini Jr. a indignação com as seguidas ocorrências.; Desde 2021, foram dez! Um boneco com a camisa 20, que ele usa, chegou a ser pendurado pelo pescoço em uma ponte de Madri. O caso mais recente foi no dia 21 de maio, em Mallorca, quando torcedores começaram a chamá-lo de ‘macaco’.

O inconformismo de Vini Jr. com a sucessão de episódios racistas chamou atenção. Atletas de vários esportes, artistas, clubes e empresas manifestaram apoio ao jogador. O governo brasileiro cobrou providências da Espanha e alguns torcedores chegaram a ser presos.

Assim como Vini Jr., os Vinicius querem o fim da discriminação. “O racismo é muito feio”, sintetizou Vinicius de Sousa Mendes, 7 anos, de Ribeirão Pires.

Vinicius Murray Ribeirão:

“Somos todos iguais e devemos ser respeitados. O racismo não pode mais acontecer.”

Vinicius Benevides

“O que fizeram com o Vinicius Júnior foi preconceito por sua cor. Gostaria que isso nunca mais acontecesse com ninguém.”

Vinicius B. Parra

“Ele não deve ficar triste com o que estão falando. Estamos todos juntos contra o racismo.”

Vinicius de Sousa Mendes “O racismo é muito feio. Não podemos fazer isso.”





Vinicius G. Baena “Racismo e preconceito devem acabar. Perante Deus somos todos iguais.” Vinicius F. Ponteli “Aquelas pessoas não sabem o que estão falando. Estou torcendo por ele. Força Vinicius Júnior!” Vinicius R. Silva “Foi uma atitude deplorável, que jamais pode ocorrer novamente. Somos todos seres humanos e iguais.” Vinicius G. Avelar “É o meu ídolo e não é certo o que fizeram. Racismo não leva a nada. Todos têm de ter os mesmos direitos. Não importa a cor.” Vinicius Araujo “Não foi a primeria vez que ele sofreu racismo e talvez não seja a última. É preciso punir os clubes destes torcedores racistas.”