Dia do Hambúrguer estimula vendas no comércio da região

28/05/2023 | 00:01



O Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado hoje, é uma data em que as casas especializadas aproveitam para atrair e manter a proximidade com o cliente. Cardápio popular e que se tornou símbolo do fast food, trouxe uma característica diferente nos últimos anos; estilo, qualidade, variedade e seguiu a linha de lanches gourmets.

Na região, chegaram várias hamburguerias, desde os pequenos estabelecimentos às grandes redes, tanto em lojas de rua como em shoppings. Para o presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, trata-se de uma tendência natural para atender à demanda do mercado, porém, agora em uma fase de acomodação.

“Após muitas inaugurações, novidades e variedades é natural um freio na expansão. Por outro lado, é um mercado que não tem volta, o hambúrguer artesanal agradou o consumidor. E, como negócio, os empresários se profissionalizaram”, comentou.

Para o sócio proprietário da Burger for you, em Santo André, Francisco de Mendonça Seidl, conhecido como Xicão, o crescimento do mercado surgiu como uma oportunidade aliado à criatividade e persistência.

“Apareceram muitas hamburguerias bacanas na região com estilos e receitas diferentes. Com isso, há muita opção para o público daqui”, disse. A grande variedade também estimula o consumo local e evita que as pessoas se desloquem até São Paulo atrás de hamburguerias famosas.

Outro ponto que ele destaca sobre o crescimento do setor foi a contribuição para a economia regional. “O movimento e o faturamento criaram emprego e renda para a população local”, acrescentou.

“Apesar de o mercado ter crescido muito, hoje está mais estabilizado, infelizmente pequenos negócios fecharam. É necessário profissionalismo para administrar e criar diferenciais para manter a lucratividade”, destacou.

Sobre o delivery, o empresário comenta que o sistema cresceu na pandemia, porém permanece em alta porque as pessoas querem conveniência.