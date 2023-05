Finais agitam o futebol amador de Santo André e Diadema hoje

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/05/2023 | 00:01



Duas decisões agitam hoje o futebol de várzea do Grande ABC. A final da Copa Diadema será realizada a partir das 15h no campo do Piraporinha. Disputam o título as equipes do Meninos da Ponte, que tem sua origem na comunidade do Pantanal, e do Casa Grande, do bairro de mesmo nome.

O Casa Grande conquistou sua vaga à final depois de vencer o time da Máfia Azul por 2 a 1. Já o Meninos da Ponte chega à decisão depois de um jogo difícil contra o Milan, que acabou em 0 a 0 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o Meninos ficou com a vaga, ao vencer por 4 a 1.

A entrada para a competição é gratuita, mas quem desejar poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Diadema no YouTube, pelo Facebook da administração ou pelo canal TVT.

Em Santo André, a grande decisão da Divisão Especial 2023 acontece no Estádio Bruno José Daniel. Sacadura Cabral e AlviNegro duelam pelo troféu. A partida acontece às 9h, com entrada também gratuita.

Para chegar à decisão, o Sacadura venceu o Junqueira por 1 a 0, e o AlviNegro, em partida acirrada, conseguiu a classificação após bater o Guaraciaba por 2 a 1.