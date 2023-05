São Bernardo FC vai a Alagoas para manter a invencibilidade

Pedro Lopes

Único invicto da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC busca manter esta condição na partida de hoje em Alagoas, onde enfrenta o CSA, às 16h30, no Estádio Rei Pelé.

O Tigre busca manter a sequência positiva na competição, sempre tendo como objetivo conquistar o segundo acesso consecutivo, desta vez para a Série B do Brasileiro. E mais uma vez aposta na força ofensiva de Bruno Santos, atacante que chegou ao clube para a disputa da Série C e é o artilheiro da equipe na competição, com três gols em quatro partidas.

RETORNOS E AUSÊNCIA

Para o duelo diante da equipe alagoana, o Tigre conta com dois retornos cruciais dentro e fora de campo. O atacante Léo Jabá, peça fundamental da equipe, retorna após cumprir suspensão contra o Confiança-SE na rodada passada. Outro que volta, mas à beira do campo, é o treinador Márcio Zanardi, ausente pelo mesmo motivo.

A ausência na partida será do zagueiro Hélder, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, o defensor Bruno Azevedo deve assumir a posição.