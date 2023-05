Em casa, Ramalhão fica no empate com o Resende, do Rio

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 21:45



O Santo André saiu na frente na partida contra o Resende-RJ, ontem à tarde, no Estádio Bruno José Daniel, pela Série D do Capeonato Brasileiro. O gol de Vitinho, logo aos 12 minutos de jogo, deu a impressão de que o Ramalhão sairia de campo com a vitória. Em um jogo movimentado, o time carioca chegou ao empate aos nove da segunda etapa, com Andrey, igualdade que permaneceu até o fim. A partida foi válida pela quarta rodada da competição. Com o empate, o Santo André fica em segundo lugar do Grupo A6, com oito pontos, enquanto o Resende-RJ aparece na penúltima posição, com dois.

No primeiro tempo, Santo André e Resende entraram em campo mostrando um bom nível de jogo. Logo aos 12 minutos, Vitinho invadiu a área e acertou bom chute para abrir o placar para os paulistas. Os cariocas chegaram a esboçar uma reação e pressionaram nos minutos seguintes. Depois, o Ramalhão retomou o controle e criou boas chances com Will Viana e Xandy. Apesar das chances, o placar não mudou até o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo continuou movimentado. Com o passar do tempo, o Resende conseguiu empatar a partida aos 9 minutos, com Andrey. O gol reacendeu o ímpeto do Santo Andre, que buscou o resultado positivo. A partida seguiu intensa até o apito final, mas nenhuma das equipes conseguiu chegar às redes novamente, e a partida terminou com a igualdade em 1 a 1.

No próximo sábado, Santo André e Resende voltam a campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. No Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (Rio de Janeiro), o Santo André visitará a Portuguesa. A partida está marcada para ocorrer às 18h. Mais cedo, no Estádio do Trabalhador, em Resende, Resende Nova Iguaçu fazem duelo entre cariocas, a partir das 15h.