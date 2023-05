Cuiabá sai na frente, mas Coritiba busca empate na Arena Pantanal em jogo com desmaio em campo

27/05/2023 | 20:59



Em jogo marcado pelo desmaio do jovem atacante Kaio César, o Cuiabá e o Coritiba empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. O time comandado por António Oliveira abriu o placar com apenas 2 minutos, mas não conseguiu evitar o empate do Coxa na segunda etapa da partida.

Com o resultado, o Cuiabá soma oito pontos e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação. Já o Coritiba, na lanterna, tem apenas três pontos conquistados até o momento.

Logo no início da partida, aos 2 minutos, o Cuiabá abriu o placar com um gol de Fernando Sobral. O volante arriscou um cruzamento na área que acabou se convertendo em gol, surpreendendo o goleiro adversário.

O Coritiba buscou responder ao gol sofrido e teve chance de empatar. Aos 15, Boschilla finalizou por cima do gol em uma sobra de bola. Aos 19, Raniele cabeceou em cobrança de escanteio, mas a zaga adversária evitou o gol.

No decorrer da partida, aos 24 minutos, o atacante Kaio César, do Coritiba, sofreu uma queda no gramado e precisou ser atendido e levado ao hospital, gerando preocupação para ambas as equipes.

Ainda no primeiro tempo, o Coritiba teve novas chances com Boschilia, porém, não conseguiu converter as oportunidades em gol. O Cuiabá também esteve perto de ampliar a vantagem, mas o goleiro Gabriel defendeu o cabeceio de Fernando Sobral nos instantes finais da etapa inicial.

No segundo tempo, aos 3 minutos, o Coritiba conseguiu o empate. Boschilla levantou a bola na área em um escanteio, e Robson finalizou entre as pernas do goleiro adversário, marcando o gol que igualou o placar.

O Coritiba buscou o segundo gol, mas o ritmo de jogo diminuiu na etapa final, resultando em poucas chances claras de gol para ambas as equipes.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrentará o Goiás no estádio da Serrinha, no domingo, às 18h30. Já o Coritiba terá um desafio contra o Palmeiras no Allianz Parque, no mesmo dia e horário. Ambas as equipes buscarão somar pontos importantes para melhorar suas posições na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 1 X 1 CORITIBA

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme (PK); Raniele (Ricardo Cerqueira), Ronald Lopes (Capellini), Fernando Sobral; Jonathan Cafu (Quagliata), Deyverson e Wellington Silva (Yuri Catilho). Técnico: António Oliveira.

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic, Henrique, Jamerson (Victor Luis); Bruno Gomes, Liziero, Boschilla; Robson e Kaio César (Weley) (Ruan Assis). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Fernando Sobral, aos 2 minutos do primeiro tempo; Robson, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur, PK e Raniele (Cuiabá); Gabriel, Bruno Viana, Matheus Bianqui, Wesley, Kuscevic (Coritiba).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).