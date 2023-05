Palavra do leitor

Da Redação



28/05/2023 | 00:01



Autismo

Meu filho tem 6 anos e está matriculado na Emeb Doutor José Ferraz, na Vila Rosa, em São Bernardo, no período da tarde.Ele foi diagnosticado dentro do espectro autista, eu e meu marido levamos três vezes por semana em terapias: fono, terapeuta ocupacional, psicóloga, todos dentro do método ABA. Ele está em fase de alfabetização e precisa de apoio em sala de aula, de um auxiliar em educação, uma estagiária ou cuidadora. A escola solicitou à Secretaria de Educação esse apoio que meu filho tem direito e necessita, porém a Secretaria disse que não irá mandar, que a escola deve “se virar”. No momento, a professora se desdobra para atender da melhor forma possível, porém, meu filho precisa de apoio e gostaria de saber como faço para que um juiz ou um promotor da vara da infância possa me ajudar, que passos preciso tomar e que documentos preciso ter em mãos para fazer valer o atendimento de qualidade para o meu filho. A Secretaria de Educação está violando claramente o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Lei nº 12.764, de 2012, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Meu filho está em fase de alfabetização e não aceito de forma alguma que seja prejudicado por burocracia ou má vontade.

Jaqueline Queiroz de Oliveira

São Bernardo

Adoção

Na semana do Dia Nacional da Adoção. abrigos do Grande ABC estão lotados. Com esta reflexão, nós, principalmente pais, não podemos e tampouco devemos nos distanciar dessa causa. A adoção.

Precisamos que órgãos e instituições responsáveis e afetas por essas crianças e adolescentes revejam e desburocratizem os caminhos que causam problemas, embaraços e dificuldades. Somente em nossas sete cidades, segundo o Diário, são seis os abrigos para acolhimento com capacidade para 20 crianças e adolescentes. Nossos adolescentes e crianças trazem, dentre muitas necessidades, o processo de gravação, que pode lhes gerar traumas e outros problemas importantíssimos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania precisaria passar por esse mesmo processo de desburocratização e simplificação.Pois nossos adolescentes e crianças gritam em seus silêncios e lágrimas por um cuidado maior.

Cecél Garcia

Santo André

Bolsa Família

Para que, de fato, a Bolsa Família beneficiasse o favorecido, além dos R$ 600, deveria propiciar simultaneamente aprimoramento profissional ou artesanal. É a forma de o auxílio financeiro não significar vínculo eleitoral, mas ajuda e chance de, com fruto do trabalho e dignidade, orgulhosamente o beneficiário sustentar a família. Nossos irmãos, momentaneamente em dificuldade, carecem de amparo para andar com as próprias pernas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha