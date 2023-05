A cidade secreta

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/05/2023 | 00:01



São Caetano se tornou a cidade do segredo. Da névoa. Do sigilo. Das conversas de pé-de-ouvido. De bastidores. Em seu quarto mandato à frente do Palácio da Cerâmica, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) fez São Caetano, antes um dos municípios mais transparentes do Brasil, regredir à era medieval. Escamotear, esconder, encobrir, tergiversar e sonegar informações de interesse da sociedade passou a ser praticamente uma política pública do Executivo são-caetanense, como se dar satisfação à sociedade não fosse uma das imposições da legislação brasileira. As razões desta guinada ao obscurantismo ainda não são conhecidas, mas devem passar ao largo do que se convém classificar de republicano.

O episódio nebuloso da vez é o estranhíssimo aluguel do prédio onde funciona o hospital veterinário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O reitor da instituição, Leandro Prearo, a um dos quais Auricchio deu a bênção para viabilizar a candidatura à sua sucessão, dispensou a licitação para contratar imóvel cujo dono vem a ser marido de Cibele Cristine Remondes Sequeira, que integra um do conselhos ligados à escola de ensino superior e é a atual secretária de Saúde da cidade. A oposição, a sociedade civil e o jornalismo sério querem saber os detalhes do negócio, mas a muralha de proteção erguida em torno do contrato torna a tarefa praticamente impossível

Sentado no trono de próprias convicções e aconselhado unicamente pela sua soberba, José Auricchio Júnior transformou São Caetano em uma autocracia. Ele decide por si, simplesmente ignorando os representantes dos outros dois poderes constitucionais, e o populacho que se resigne e conforme. Com a Câmara, a sociedade não pode contar. Só alguns poucos e bravos vereadores se dignam a executar o papel de fiscais do Executivo – a imensa maioria dos edis, sabe-se lá movidos a qual combustível, bajula e idolatra o prefeito. Por sua vez, a Justiça nada pode fazer sem ser provocada. Ao lado da coletividade, tentando pôr fim à cidade secreta, resta a imprensa séria. Como este Diário – sempre a postos!