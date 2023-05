Inter de Milão bate Atalanta, garante vaga na Liga dos Campeões e ajuda o Milan

27/05/2023 | 18:58



A Internazionale derrotou a Atalanta por 3 a 2, neste sábado, em casa, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, e garantiu matematicamente uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Assim, a equipe de Milão ficou ainda mais tranquila justamente para a decisão do principal torneio europeu. No dia 10 de junho, enfrentará o Manchester City, em Istambul, na Turquia.

A Inter chegou aos 69 pontos e não pode mais ser ultrapassada exatamente pela Atalanta, atual quinta colocada, com 61. A vitória acabou ajudando o rival Milan, que, com 64 pontos, só precisa de um empate com a Juventus, no domingo, para também carimbar uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Neste sábado, a Inter abriu o placar com um gol de Lukaku logo aos 39 segundos. O atacante belga recebeu lançamento de Lautaro Martínez, driblou o goleiro e marcou. O segundo gol saiu na sequência. Aos 3, Barella acertou um belo voleio após rebote do goleiro Sportiello.

A Atalanta diminuiu ainda no primeiro tempo com Pasalic, aos 36, em um chute de dentro da área após furada de D'Ambrosio. A Inter, porém, continuou melhor e conseguiu ampliar aos 32 da etapa final em bela jogada do ataque, quando Lautaro recebeu livre na frente do gol. E, aos 46, a Atalanta fez o segundo em um golaço: o colombiano Muriel acertou um chute de longe no ângulo direito de Onana.

Antes da final da Liga dos Campeões a Inter encara o Torino, no domingo, como visitante. O Atalanta recebe o Monza no mesmo dia. Será a última rodada desta edição do Campeonato Italiano.