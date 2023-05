PSG empata com gol de Messi, confirma título do Campeonato Francês e bate recorde

27/05/2023 | 18:32



Com gol de Lionel Messi, o Paris Saint-Germain sacramentou a conquista do Campeonato Francês pela 11ª vez na história ao empatar com o Strasbourg por 1 a 1, neste sábado, fora de casa. O atacante argentino, que deve deixar o clube no próximo mês, marcou o único gol da equipe de Paris na partida, pela penúltima rodada.

Trata-se do quinto título francês do PSG nas últimas seis temporadas, confirmando a hegemonia recente da equipe no país. O clube de Paris se tornou o mais novo recordista do Francês, superando o Saint-Étienne, que soma 10 troféus. O troféu ameniza a insatisfação da torcida, incomodada com as campanhas do time na Copa da França e da Liga dos Campeões, nos quais o PSG amargou eliminações precoces.

A partida ainda pode ter marcado a despedida de Messi com a camisa do PSG. O argentino pode vir a ser poupado na rodada final, diante da conquista antecipada do título. Messi, que encerrará sua passagem pelo clube com três títulos na bagagem, só tem contrato até o fim desta temporada e ainda não definiu o seu futuro, que poderia estar no Barcelona, num clube inglês ou mesmo num time do Oriente Médio.

O empate deste sábado levou o PSG aos 85 pontos, sem poder ser alcançado pelo vice-líder Lens, dono de 81 pontos, na rodada final, no próximo fim de semana. No sábado, o time de Paris vai se despedir do campeonato enfrentando o Clermont, no Parque dos Príncipes.

Jogando na cidade de Estrasburgo, o PSG e a equipe da casa só balançaram as redes no segundo tempo. Aos 13 minutos, Mbappé iniciou jogada pela esquerda, acionou Messi dentro da área e o argentino bateu firme para as redes. O empate veio aos 34, com Kevin Gameiro, decretando o placar final da partida.