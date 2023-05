Irmão de Paul Walker batiza filho com nome do astro de ?Velozes e Furiosos?

27/05/2023 | 18:26



Cody Walker, irmão mais novo de Paul Walker, e a mulher, Felicia, revelaram na última sexta-feira, 26, que batizaram o filho recém-nascido com o mesmo nome do ator de Velozes e Furiosos, quase dez anos após a sua morte. O pequeno Paul Barrett "Bear" Walker, nasceu em 30 de abril, no Arizona. Uma semana depois, Felicia compartilhou a primeira foto do bebê no Instagram, no colo do irmão mais velho, Colt Knox Walker, de 2 anos.

O irmão de Paul, que também é ator, contou em entrevista à People que ele e a mulher só descobriram o sexo do bebê logo depois de seu nascimento. Eles sentaram para discutir o nome perfeito para a criança, até que concordaram em homenagear a mémória do astro do cinema. "No próximo mês de novembro, marcará 10 anos desde que perdemos meu irmão, Paul. Senti que agora era o momento apropriado", disse Cody.

"Meu irmão Caleb e eu acabamos de ter filhos. Meu irmão Paul era Paul William Walker IV, e esse nome remonta há quatro gerações. Dentro da família, era conhecido como pequeno Paul ou Paul 4', embora tenha superado rapidamente nosso pai em altura. Era importante para mim manter esse nome", justificou.

Esta não é a única homenagem ao ator. Em 2015, Vin Diesel, que estrelou ao lado de Paul em Velozes e Furiosos, batizou sua terceira filha de Pauline.

Paul Walker morreu em 30 de novembro, aos 40 anos, após o carro no qual estava, um Porsche Carrera GT, que pegou fogo ao se chocar em um poste e uma árvore. Segundo as autoridades policiais, o veículo estava em alta velocidade. O amigo do ator, Roger Rodas, que estava ao volante, também morreu no acidente.