Vasco leva 2 gols do Fortaleza no fim e acumula 3ª derrota seguida no Brasileirão

27/05/2023 | 18:21



No duelo entre times que buscavam o reencontro com a vitória no Brasileirão, melhor para o Fortaleza, que venceu o Vasco por 2 a 0. Neste sábado, o time cearense criou as melhores chances durante toda a partida, mas só venceu com gols no fim, um de Thiago Galhardo e outro de Silvio Romero. A partida, válida pela oitava rodada, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Com a vitória, o Fortaleza encerra sequência de quatro jogos sem vencer na competição nacional e segue invicto em casa. Com 13 pontos, aparece na sexta posição.

O Vasco, por outro lado, não vence desde a estreia, quando surpreendeu ao fazer 2 a 1 no Atlético-MG, no Mineirão. Agora são sete jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. O time estacionou nos seis pontos, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º lugar, mas ainda pode perder posições.

Precisando do resultado, Fortaleza e Vasco fizeram um primeiro tempo movimentado, com saldo melhor para o time cearense. Logo no começo, Calebe quase deixou os donos da casa em vantagem em bela cobrança de falta, defendida por Léo Jardim. Em outro lance, Lucero recebeu bom passe de Thiago Galhardo, mas o chute saiu muito torto. Galhardo voltou a dar excelente passe, desta vez para Calebe, que chutou colocado, mas para fora.

Com mais dificuldade para furar a defesa, o Vasco respondeu de longe. Alex Teixeira aproveitou a brecha e chutou forte para boa defesa de João Ricardo, que espalmou. Apesar disso, o Fortaleza chegou novamente com perigo quando Thiago Galhardo cabeceou na pequena área, mas em cima de Léo Jardim, que defendeu. O goleiro ainda espalmou chute de longe de Hércules.

Na última grande chance do primeiro tempo, o Vasco quase abriu o placar com Figueiredo. O atacante recebeu na esquerda, perto da área, e chutou cruzado, mas viu a bola explodir na trave e sair pela linha de fundo.

De volta para o segundo tempo, o Fortaleza quase marcou nos primeiros segundos. Mais uma vez Thiago Galhardo deixou um companheiro na cara do gol ao tocar para Moisés. O atacante chutou cruzado e Léo Jardim salvou o Vasco novamente.

O ritmo do jogo diminuiu, mas o Fortaleza ainda chegou com cabeçada de Titi e chute de longe de Hércules, enquanto o Vasco, mais satisfeito com o empate, respondeu com Miranda, em lance de escanteio.

Até que aos 41 minutos, o Fortaleza transformou as inúmeras chances criadas em vantagem no placar. Bruno Pacheco cruzou muito bem para Galhardo, que venceu no alto e cabeceou no cantinho para fazer 1 a 0. Em lance muito parecido, deu tempo para fazer o segundo, aos 48 minutos. Desta vez, o cruzamento de Pacheco encontrou Silvio Romero, que também completou de cabeça para fechar o placar.

Na nona rodada, o primeiro a voltar a campo é o Fortaleza, que recebe o Bahia, no sábado, às 16h, novamente no Castelão. Antes o time faz o segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, na quarta, às 19h, também em casa. No primeiro jogo, o time cearense perdeu por 3 a 0. Já o Vasco entra em campo apenas na segunda-feira, dia 5 de junho, para o clássico com o Flamengo.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 X 0 VASCO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (José Welison) e Calebe (Yago Pikachu); Moisés (Guilherme), Lucero (Silvio Romero) e Thiago Galhardo (Pochettino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Manuel Capasso (Miranda), Léo e Lucas Piton; Jair (Rodrigo), Barros (Mateus Carvalho) e Galarza (Orellano); Gabriel Pec, Figueiredo e Alex Teixeira (Eguinaldo). Técnico: Cláudio Maldonado (auxiliar).

GOLS - Thiago Galhardo, aos 41, e Silvio Romero, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Ricardo, Hércules e Yago Pikachu (Fortaleza); Manuel Capasso (Vasco).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).