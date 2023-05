Leclerc sofre punição e vai largar em 6º no GP de Mônaco de Fórmula 1

27/05/2023 | 16:44



Charles Leclerc mantém sua sina de dificuldades para correr em casa, no tradicional circuito de rua de Montecarlo. Neste sábado, o piloto da Ferrari foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1, no domingo, por ter atrapalhado o inglês Lando Norris durante o treino classificatório.

O piloto de Mônaco teve bom desempenho ao longo de toda a sessão e foi o terceiro mais veloz no geral. No entanto, horas depois do fim do treino, os comissários de prova decidiram punir Leclerc por ter bloqueado a McLaren de Norris durante o Q3, a última etapa do treino que define o grid de largada.

Com a punição, o piloto da casa terá que largar do sexto posto. A decisão acabou beneficiando o francês Esteban Ocon, da Alpine; o espanhol Carlos Sainz Jr., companheiro de Leclerc na Ferrari; e o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.

"Leclerc havia finalizado sua última volta no Q3 e estava na curva 4. Norris estava numa volta rápida e foi bloqueado por Leclerc no meio do túnel e foi claramente impedido de seguir (em alta velocidade)", justificaram os comissários, na decisão.

Com a punição, o piloto da casa segue com dificuldades em sua etapa em casa. Pela Fórmula 1, ele disputará a corrida pela quinta vez na carreira. Seu melhor resultado é o quarto lugar obtido no ano passado, após largar da pole position. Em 2021, também largou do primeiro posto e não conseguiu completar a prova.

A corrida no circuito de rua de Montecarlo tem largada marcada para as 10 horas deste domingo, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada atualizado do GP de Mônaco:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s365

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s449

3º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s553

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s630

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s725

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s471

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s935

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min11s964

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min12s082

10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s254

11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s195

12º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min12s428

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s527

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s623

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min12s625

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min13s113

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s230

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s279

19º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min13s523

20º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s850