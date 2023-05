Completando mais um ano de vida, Ivete Sangalo é parabenizada por famosos

27/05/2023 | 16:11



Neste sábado, dia 27, Ivete Sangalo está completando 51 anos de idade. E é claro que diversos famosos e amigos da cantora tiraram um tempo para publicarem mensagens de aniversário para ela.

Preta Gil decidiu felicitar a amiga com vídeo repleto de momentos da dupla. Além das lembranças, Preta também abriu o coração na legenda:

Minha Beth, tenho em você, além de minha grande amiga irmã, a maior inspiração da minha carreira! Quando estou com você, me emociono, vibro, pulo, grito, choro, torço, faço de tudo pra te ver na avenida ou no show! Quando estamos juntas é só felicidade e amor! Você é uma força da natureza, uma rainha e uma mulher que ilumina todos a sua volta, pois só você tem esse poder de deixar qualquer lugar ainda mais especial e mágico! Sua amizade é um verdadeiro presente de Deus, agradeço demais seu cuidado e seu zelo por mim! Eu te celebro todos os dias da minha vida e te amo infinito! Feliz Aniversário!

Caetano Veloso também não deixou o dia passar em branco. Em suas redes, o cantor publicou uma série de fotos e vídeos de um show onde ele e Ivete dividiram o palco.

Hoje é aniversário de Ivete Sangalo, minha conterrânea querida. Ivete é incrível. Sua presença sobre um trio em meio à multidão tem tudo o que pode haver de melhor em suas colegas. Em todos os colegas, de Bell Marques a Leo Santana. Ivete é grandiosa, diva, estrela e também uma foliã comum o tempo todo. Isso arrebata. A gente tem certeza de estar diante de uma das maiores personalidades da história da nossa cultura, escreveu.

Luísa Sonza fez uma linda homenagem à cantora. Ela publicou algumas fotos abraçando Veveta e disse:

Eu sou doida nessa mulher num tanto! Você me inspira de mais sempre. Te amo e feliz aniversário, saudade, Veveta.

Homenagens merecidas, não é mesmo?!