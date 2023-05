Não fica sem WhatsApp? Veja recursos ?escondidos? que te ajudam no uso do APP

27/05/2023 | 14:30



Companheiro de muita gente na hora de falar com amigos, parentes e colegas de trabalho, o WhatsApp é o mensageiro mais utilizado no Brasil, de acordo com uma pesquisa da empresa Mobile Ecosystem Forum. Mesmo assim, há diversas ferramentas bem úteis no app que não são tão conhecidas pelos usuários por estarem mais "escondidas" na plataforma.

Alguns desses recursos desconhecidos permitem aos usuários excluir mensagens automaticamente, melhorar a qualidade das fotos enviadas e recebidas no "Zap" e até acessar um chat específico direto da tela inicial do celular - para quem quer agilizar aquela conversa com o melhor amigo ou com o contatinho do momento.

A seguir, confira sete recursos "secretos" do WhatsApp que vão ajudar a deixar a plataforma mais intuitiva.

Restringir quem pode te adicionar em grupos

Essa ferramenta permite que o usuário escolha as pessoas com permissão para adicioná-lo nos famosos "grupos do Zap". Para habilitar, basta ir em Configurações e em seguida, Privacidade. Na nova aba, acesse o banner Grupos para escolher uma dentre as opções Todos, Meus contatos e Meus contatos, exceto?, definindo quem pode te adicionar livremente em grupos do WhatsApp. Vale lembrar que ao selecionar Todos não haverá restrições.

Com a configuração ativada, caso uma pessoa sem permissão tente adicionar o usuário em um grupo, ele receberá um link de convite na conversa privada com a pessoa, podendo aceitar ou recusar o pedido.

Marcar uma conversa para ler mais tarde

Para os usuários que sempre se esquecem de responder mensagens no WhatsApp, já é possível sinalizar a conversa com um selo, para lembrar de voltar no chat mais tarde - semelhante à ferramenta "marcar como email não lido", no Gmail.

Por padrão, ao ler uma mensagem no app, a bolinha colorida de notificação que fica ao lado do chat desaparece - mostrando que aquela mensagem já foi acessada. Mas é possível fazer com que a marca retorne ao clicar e segurar a conversa que deseja responder depois e selecionar Marcar como não lida. Após o processo, a bolinha reaparece, indicando que há uma conversa pendente.

Ao clicar na conversa para ler a mensagem, o selo de chat não lido some novamente e o recurso tem que ser reativado.

Mensagens temporárias

Se você tem o costume de apagar as conversas do WhatsApp, o recurso Mensagens temporárias pode ser útil. Para ativar esse recurso, basta escolher uma conversa, clicar nos três pontinhos no canto superior direito da tela e selecionar Mensagens temporárias. Na nova aba, selecione qual será a "vida útil" das mensagens, que pode ser 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Vale ressaltar que o recurso pode ser desabilitado a qualquer momento na mesma aba.

Ao fim desse prazo estabelecido, todas as mensagens da conversa serão apagadas automaticamente para todos os participantes do chat. Também é possível ativar essa ferramenta em grupos.

Caso você queira que alguma das mensagens da conversa não seja apagada, basta clicar e segurar na caixa de conversa e, depois, selecionar o ícone de marca-páginas na parte superior da tela. Assim, todas as mensagens, exceto as selecionadas, serão deletadas.

Biometria para entrar no Zap

Também é possível preservar a privacidade das conversas colocando uma trava para entrar no aplicativo do mensageiro - parecido com a função de bloqueio de tela do celular. Ao acessar as configurações do app, basta ir em Privacidade e, em seguida, em Bloqueio de tela - o nome dessa aba pode mudar conforme as formas de bloqueio disponíveis em cada celular.

Nessa nova página, é só habilitar a opção e seguir com o passo a passo fornecido pelo app para salvar o método de segurança usando identificação digital ou a biometria facial.

Aumentar a qualidade das imagens

Ao enviar ou receber uma foto pelo WhatsApp, a qualidade pode ser prejudicada pela configuração padrão do app. Isso porque no processo, a plataforma reduz o tamanho das imagens para economizar espaço de armazenamento do sistema e acelerar o processo de envio das fotos.

Para melhorar essa qualidade, basta ir em Configurações, depois em Armazenamento e dados e, por fim, em Qualidade das fotos. Na nova aba, selecione se quer que a qualidade seja definida automaticamente pelo sistema do app, se prefere que a resolução da foto seja sempre alta ou o modo para economizar dados móveis quando enviadas - quanto maior a qualidade da foto, maior será a quantidade de dados móveis consumida para baixar o arquivo.

Acessar conversas da página inicial do celular

Essa ferramenta, para quem tem um celular com sistema operacional Android, do Google, é bem útil para facilitar o acesso de chats que são frequentemente abertos. Ao clicar e segurar uma conversa, é possível selecionar a opção Adicionar atalho para conversa. Essa ferramenta, ao ser habilitada, faz com que um ícone, com a foto de perfil e o nome do usuário ou do grupo selecionado, apareça na tela inicial do celular, como se fosse um aplicativo.

Clicando nesse "app", o usuário é encaminhado diretamente para a conversa.

Responder mensagens sem precisar desbloquear o celular

Esse recurso é mais conhecido pelos usuários, mas não deixa de ser interessante e útil. Ao receber uma mensagem com o celular bloqueado, é possível abrir uma pequena caixinha de conversa para responder o chat sem precisar acessar o aplicativo do WhatsApp.

Para isso, basta apertar e segurar em cima da notificação, clicar em Responder e enviar o texto. A técnica também funciona caso você esteja usando o celular em outros aplicativos ou serviços. nesse caso, ao aparecer o banner, arraste a notificação para baixo para abrir a caixa de texto.