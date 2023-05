Tony Tornado completa 93 anos e ganha festa surpresa nos bastidores de ?Amor Perfeito?

27/05/2023 | 14:11



Tony Tornado fez aniversário na última sexta-feira, 26, e ganhou uma festa surpresa de seus colegas de elenco da novela Amor Perfeito, da Rede Globo, a qual esta trabalhando atualmente no papel de frei Tomé. O ator, que completou 93 anos, ficou bastante emocionado com a homenagem no set de filmagens, e o vídeo do momento repercutiu nas redes sociais neste sábado, 27.

No Twitter, o ator Babu Santana, que atua ao lado de Tony Tornado, homenageou o amigo, relembrando a primeira vez que o viu na televisão. "Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: MÃE EU QUERO TER UM CABELO IGUAL AO DO TONY TORNADO", escreveu.

A atriz Camila Queiroz, protagonista da trama de Duca Rachid, Julio Fischer e Elísio Lopes Jr, também fez questão de se manifestar na mesma rede social.