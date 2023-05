Billie Eilish adota roupas mais justas e rebate haters: Vocês são idiotas

27/05/2023 | 14:10



Rebateu os haters! Billie Eilish desabafou nas redes sociais sobre as críticas que têm recebido a respeito de seus looks. Ela, que utilizava roupas mais largas, agora mudou o estilo e adaptou suas peças.

Através de seus stories, a estrela global falou sobre seus últimos cinco anos de carreira.

Passei os primeiros cinco anos da minha carreira sendo destruída por idiotas por ter um estilo mais masculino, por vestir como eu me vestia e sempre ouvindo que eu seria mais gostosa se eu agisse como uma mulher. E agora, quando eu me sinto confortável o suficiente para usar qualquer coisa remotamente feminina ou mais justa, eu mudei ou estou me vendendo. E recebendo coisas como nossa, o que aconteceu com ela?, ou não é mais a mesma Billie. Vocês são idiotas. Eu posso ser as duas coisas, otários. Deixem as mulheres existirem.

Em seguida, a famosa brincou que todas as mulheres podem ser diferentes e terem interesses em mais de um assunto.

Fato engraçado: vocês sabiam que mulheres são multifacetadas? Chocante, né? Acreditem ou não, mulheres podem ser interessadas por mais de uma coisa. E sabiam que feminilidade não é sinônimo de fraqueza? Louco, né? Quem sabia disso? E também é insano querer se expressar de jeitos diferentes em ocasiões diferentes.

Como dito anteriormente, Billie não chamava atenção apenas por sua música, uma vez que ficou conhecida no mundo inteiro e virou uma febre. No início de sua carreira, ela chegou a alegar que não queria ser julgada por sua aparência e isso começou a ser questionado por alguns quando ela decidiu aderir a peças mais justas.

No entanto, em alguns shows ou apresentações em festivais, como Lollapalooza, por exemplo, ela ainda utiliza looks mais largos, fazendo a vontade dos fãs.