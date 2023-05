Sidney Magal é transferido para São Paulo após passar mal em show

27/05/2023 | 13:14



Sidney Magal foi transferido para o Hcor, em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 26. O cantor de 72 anos estava internado em São José dos Campos, no interior do estado, após passar mal em um show, na noite de quinta-feira, 25. Segundo o hospital, ele está "estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta".

Antes da transferência, o artista gravou um vídeo diretamente do hospital para tranquilizar os fãs e explicar o que aconteceu. Magal parou por 50 minutos a apresentação que fazia no SESI de São José dos Campos e recebeu atendimento médico ainda no local.

Magal disse que a indisposição ocorreu por conta de pressão alta, um problema com que já lida há muitos anos. "Estou aqui pra tranquilizar vocês que, no ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão", falou.

"Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames e viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames para ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows", continuou.

Na ocasião, o cantor reforçou que estava bem e aproveitando para fazer um trocadilho com uma de suas músicas mais famosas: "Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital: o meu sangue ferve por vocês. Tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo, estou bem".