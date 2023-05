Susana Vieira relembra affair e revela gosto por saias curtas e decotes

27/05/2023 | 13:11



Susana Vieira estrelou em diversas novelas da Rede Globo e fez muito sucesso com seus papéis na emissora. Entretanto, após muitos anos de trabalho, a atriz decidiu descansar um pouco. Em conversa com Maria Beltrão, apresentadora do É De Casa, durante o programa deste sábado, dia 27, a artista de 80 anos de idade não escondeu que ainda se sente muito jovem.

- A Susana tem 30 anos de idade. Ela é sexy, ela gosta de sexo, ela gosta de namorar. Ela gosta da vida. Ela gosta de usar saias curtas e decotes.

Em seguida, Susana Vieira relembrou um affair que teve com um português. Segundo ela, essa foi a primeira vez que ela investiu em um pretendente, mas deu tudo errado no final.

- Eu investi tanto em cima daquele português e não deu em nada. Foi a primeira vez [que isso aconteceu].

Depois de falar sobre sua vida amorosa e deixar bem claro que ainda está super nova, Susana deu mais detalhes sobre sua volta ao Brasil após a pandemia de Covid-19. A atriz contou que se sentiu super acolhida e foi tratada com muito respeito, algo que não acontecia antes.

- Quando eu voltei para a Globo, depois da pandemia, todo mundo me tratando com um respeito, parecia que eu tinha vindo de Cannes. Acho que nesse tempo que as pessoas ficaram sem fazer nada, assistindo minhas novelas antigas, começaram a ver que eu sempre mantive uma qualidade de atriz muito boa, que eu fui melhorando, que eu faço qualquer papel.

Quem pode, pode, não é?