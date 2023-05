Campeã do BBB23, Amanda Meirelles demite equipe que gerenciava suas redes sociais

27/05/2023 | 13:11



Demissão em massa! Amanda Meirelles, campeã do Big Brother Brasil 23, decidiu fazer uma limpa em sua equipe de redes sociais que gerenciava suas mídias desde que estava no programa. De acordo com o jornal Extra, o motivo do desligamento foi a relação com Cara de Sapato, que também participou do reality show, pois a equipe sugeriu que ela se afastasse dele.

Mas não para por aí! Ainda segundo o veículo de comunicação, a ex-participante também demitiu a equipe por diversos erros cometidos nas redes sociais.

Eles cometeram muitos erros nas redes dela. Não postavam o que tinham que postar. Postaram reels sem áudio? Enfim, várias questões. E a gota d?água foi a sugestão para que Amanda se afastasse do Sapato.

Por isso, a médica ficou furiosa ao escutar uma conversa onde sua administradora disse que Cara de Sapato estava queimado. No Big Brother, ele foi expulso por uma suposta acusação de importunação sexual contra outra participante.

A pessoa estava falando mal dele, da família dele, da família e amigos dela, que amam o Sapato, dando a entender que, depois que ela fosse morar em São Paulo, seria mais fácil convencê-la a se desvencilhar.