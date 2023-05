Giovanna Ewbank e Titi se emocionam com live-action de A Pequena Sereia

27/05/2023 | 13:11



O filme A Pequena Sereia finalmente chegou às telas do cinema e já está fazendo muito sucesso. Apesar da produção ter sofrido muitas críticas quando anunciou que Halle Bailey, uma mulher negra, interpretaria Ariel, parece que, com o lançamento do longa, todos ficaram encantados com a atuação da atriz.

E é claro que diversos famosos foram conferir a produção e levaram seus filhos, inclusive Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. E, para a surpresa de todos, o ator compartilhou um momento super emocionante de Gioh e Titi.

Através dos Stories, Bruno mostrou que a amada e a filha mais velha ficaram super emocionadas e até choraram no final da exibição do filme. Além de estarem chorando, a dupla também estava se abraçando forte.

Muitos internautas ficaram movidos com a reação de Giovanna e Titi. Por conta disso, eles aproveitaram para deixarem comentários de apoio e carinho.

Amo essa família, quanto exemplo de amor entre vocês, escreveu um fã.

Personagem negra! Essa é a importância da representatividade! Emocionante, disse outro.