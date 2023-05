Verstappen faz volta fantástica, desbanca Alonso e fatura a pole do GP de Mônaco

27/05/2023 | 12:43



Depois de ser dominante nos treinos livres e também no Q1 e Q2 do grid classificatório, o holandês Max Verstappen precisou ter sangue frio para confirmar o seu favoritismo e faturar a pole para o GP de Mônaco. A volta redentora aconteceu nos últimos instantes do Q3, quando todos já davam como certa a primeira posição para o espanhol Fernando Alonso. A posição nobre do grid foi obtida com o tempo de 1min11s365. O espanhol da Aston Martin larga a seu lado na primeira fila enquanto Charles Leclerc acabou na terceira posição.

A surpresa ficou por conta de Sérgio Pérez. O vice-líder do Mundial de pilotos bateu forte ainda no início dos trabalhos, teve que abandonar a sessão e vai largar em vigésimo, no último lugar.

Lewis Hamilton, que teve dificuldades e quase não se classificou para brigar pela chegar ao Q3, larga em sexto lugar. À sua frente, Esteban Ocon com a Alpine, sai em quarto e Carlos Sainz, da Ferrari vem logo depois, na quinta posição.

O GP de Mônaco acontece neste domingo e tem largada prevista para as 10h (horário de Brasília).

O Q1 teve início com Verstappen fazendo o tempo de 1min13s784 assumindo a ponta, seguido por Sérgio Pérez, Charles Leclerc e Estebann Ocon. Fernando Alonso entrou pisando forte com a sua Aston Martin e logo se encaixou na terceira colocação.

Os pilotos do pelotão intermediário também mostraram bom desempenho e a surpresa ficou com Lando Norris liderando a sessão. Oscar Piastri, da McLaren, e Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, desbancaram o holandês da Red Bull que caiu para quarta posição. Foi quando uma batida forte de Sérgio Pérez acionou a bandeira vermelha paralisando o Q1.

O mexicano acertou a barreira de proteção na saída da Sainte Devote e acertou a lateral da sua RBR danificando bastante o carro. Com o acidente, o vice-líder do Mundial de Pilotos acabou ficando com a vigésima colocação no grid.

Na retomada da sessão, Fernando Alonso tratou de mudar a ordem dos pilotos e, com um tempo de 1min12s886 passou a ser o primeiro seguido por Ocon, Pierre Gasly.

Com uma volta fantástica, Yuki Tsunoda conseguiu a melhor tomada de tempo, mas a alegria acabou durando pouco. Verstappen foi ainda mais rápido e encerrou o Q1 na frente. Lewis Hamilton, que havia batido no último treino livre fechou a primeira parte com o sétimo melhor tempo.

No Q2, a disputa passou a ser a partir do segundo lugar, já que Verstappen seguiu dominante. Alonso, Gasly, Ocon, Sainzc ocuparam as cinco primeiras posições desta segunda etapa. Sumido do treino, Leclerc ressurgiu no final, pulou para o segundo lugar, a um segundo de Verstappen que andou na casa de 1min11s.

Dominante nas duas fases anteriores, Verstappen logo foi superado por Alonso, que trouxe na sua cola as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc e iniciou o Q3 com o quarto melhor tempo. Depois de ir para os boxes, o holandês até deu a resposta recuperando a primeira posição, mas as emoções ficaram reservadas para o final, quando a pole se alternou entre Sebastian Ocon, Charles Leclerc e Fernando Alonso. Exatamente na última tomada, foi que Verstappen conseguiu buscar uma volta sensacional e garantir a pole para o GP de Mônaco.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s365

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s449

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s471

4º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s553

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s630

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s725

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s935

8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min11s964

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min12s082

10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s254

11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s195

12º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min12s428

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s527

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s623

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min12s625 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min13s113

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s230

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s279 650

19º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min13s523

20º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min13s850