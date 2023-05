Palavra do Leitor

Da Redação



27/05/2023 | 11:11



Imprensa regional

Entendo que a imprensa livre é um instrumento constitucional responsável pela transparência pública dos fatos que afetam a soberania popular em seus principais direitos e obrigações, sem viés ideológicos, independentemente de fatos políticos que possam ocorrer nas esferas da União, Estados e municípios. A imprensa são os olhos da sociedade, que tem o direito sublime de tomar conhecimento de todos os fatos positivos ou negativos das instituições oficiais nas quais está inserida. Portanto, cabe à imprensa revelar os mesmos à sociedade, por meio de seus veículos de comunicação jornalística. Na minha opinião, os srs. governantes e parlamentares das três esferas devem utilizar a imprensa com transparência sobre suas atuações e não enxergá-la como arma de retaliação, mas sim um instrumento de transparência popular avaliatório, que pode ser crítico construtivo ou de supostas denúncias de desvios administrativos. Entendo que principalmente os municípios necessitam de prestigiar a imprensa regional, tendo em vista que esta célula política deve aos munícipes satisfação de seus atos, com muita transparência, para a avaliação da gestão.

Euclides Marchi

Santo André

Perturbação do sossego

Um verdadeiro absurdo aconteceu no sábado, 6 de maio, na esquina da Rua Brasil com Rua Rio no bairro Rudge Ramos. Um estabelecimento comercial utilizou som de banda e no último volume para o bairro inteiro ouvir desde a hora do almoço até as 23 horas, configurando perturbação de sossego. E o pior é que, ao ligar para a Polícia Militar e Guarda Municipal, nada foi feito sobre este fato, inclusive foi repassado que teria uma suposta ordem de serviço do local autorizando. Porém, qualquer leigo em segurança pública deveria saber que ordem de serviço é documento municipal e não pode se sobrepor sobre lei estadual ou federal. Será que a função de munícipe é apenas de pagar impostos na cidade e não ter nem sequer direito ao descanso dos ouvidos no fim de semana? Infelizmente a cidade está cada vez mais desamparada em matéria de segurança pública, tanto que o bairro virou até reportagem dos principais jornais impressos e TV sobre o aumento da criminalidade.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Saúde em São Bernardo

Depois de tantos capítulos, enfim essa novela desnecessária entre os servidores públicos e o Sr. Orlando Morando acabou (Política, dia 24). Infelizmente a saúde pública do município sofre com a gestão atual, seja a questão profissional ou a questão das infraestruturas, como levantado pelo jornal dias atrás. Que a luta pela saúde pública continue no município. Parabéns aos trabalhadores que reivindicaram tão importantes direitos, de maneira especial ao companheiro Mizito pela condução das negociações.

Maurilio Nieto de Souza

Santo André

Racismo no futebol

Futebol na Espanha perdeu seu encanto. Todo esse quadro lamentável, por culpa da imprensa local, líderes políticos e dirigentes deste esporte, porque, impunimente, o que tem imperado nos estádios é a afronta racista contra jogadores negros dos próprios clubes deste país. Como mais uma vez ocorreu no último domingo, no jogo contra o Valencia, em que seus torcedores, antes do jogo, fora do estádio, e durante a partida, empreenderam um verdadeiro massacre de ofensas racistas contra o atleta do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Jr (Esportes, dia 22). Jogador esse que, hoje, de longe, não somente é o mais brilhante jogador da Espanha, quiçá do mundo! Cabe aqui reverenciar o show de civilidade de Vini Jr., pela sua coragem de enfrentar esses subdesenvolvidos pseudo-torcedores, jornalistas esportivos locais e dirigentes dos clubes que se calam envolto a suas soberbas, já que veem essas ofensas racistas como uma situação normal.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)