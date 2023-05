Ex-padrasto de Bia Miranda se pronuncia após declarações polêmicas de Jenny Miranda

27/05/2023 | 11:11



As polêmicas envolvendo Bia Miranda e sua mãe, Jenny, acaba de ganhar mais um capítulo! Isso porque, o ex-padrasto da influenciadora se pronunciou após as declarações polêmicas de que viveu uma caso com a neta de Gretchen.

Em suas redes sociais, Artur Vieira postou algumas fotos com Bia e falou sobre a relação entre eles. Segundo o jogador de futebol, ele sempre tratou a influenciadora como filha.

Só quero colocar alguns momentos que passamos juntos, já que tem muitas pessoas novas e não sabem da nossa verdadeira história, só quem me acompanha há muito tempo. A Bia, desde que entrou na minha vida, eu sempre dei todo amor, carinho, ensinamentos, e tudo de melhor que eu posso dar, assim como entrego para os meus outros dois filhos. Além de fazer da minha família a dela também e tenho muito orgulho de dizer que ela é minha filha, sempre foi e sempre será tratada como tal.

Artur fez questão de postar foto com todos os filhos, incluindo Bia:

E se existem pessoas que não entendem isso e preferem tentar prejudicar algo com mentiras, inveja e achismos para algum benefício próprio, essas pessoas não entenderam o real sentido da vida.

Vale lembrar que Bia Miranda já havia se pronunciado sobre a polêmica.