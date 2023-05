Precisamos falar, escutar e prevenir!

Rafaela Boani

Coordenadora de Políticas Públicas da Juventude de Diadema



27/05/2023 | 11:08



O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio, visa alertar a sociedade para este tema. Incentivar as denúncias é um de seus principais objetivos. A data marca o caso da menina Araceli que chocou o País e completou 50 anos em 2023. Além de lembrar de todas as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, queremos também dar voz a milhares de meninas e meninos que sofreram violência. É apenas dando visibilidade ao tema que os autores dessa violência serão devidamente responsabilizados. Este dia é para conscientizar, mobilizar e convocar todos para a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

O tema é triste, carrega dor, angústia, mas também luta e prevenção. Precisamos fazer com que esse tema deixe de ser um grande tabu na sociedade. Não falar sobre esse tema só traz mais riscos para crianças e adolescentes em todo o País. A falta de denúncias dificulta a compreensão do problema e a formulação de políticas públicas, programas e projetos. Assim, prevenir a violência sexual infantil ainda é uma das melhores formas de enfrentar esse cenário. Falar sobre o problema e sua causa é importante para gerar debates, conscientizar e engajar a sociedade. Reconhecer que o problema existe é o primeiro passo para proteger crianças e adolescentes, aumentando o número de denúncias e, consequentemente, a responsabilização dos agressores.

Abuso digital também é um tema que está totalmente inserido nesse assunto. O abuso pode ocorrer com fotos e vídeos capturados e depois compartilhados on-line e esse conteúdo “autogerado” é criado usando qualquer dispositivo com webcams ou câmeras e compartilhado por meio de várias plataformas. Os jovens são manipulados, enganados ou extorquidos para produzir e compartilhar imagens sexuais de si mesmos, fotos e vídeos que envolvem principalmente meninas de 11 a 13 anos. No período de confinamento devido à Covid-19, a produção desse tipo de imagem teve significativo crescimento.

Este tipo de abuso é um grande problema, e só cresce. Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil, 24,3 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos de idade estão conectados à internet (89%). Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Safernet Brasil recebeu 98.244 denúncias anônimas de páginas da internet contendo pornografia infantil, o que é um recorde histórico, pois o número é 102,24% maior do que o registrado em 2019, quando 48.576 páginas foram reportadas. De janeiro a abril de 2021, foram denunciadas 15.856 páginas que continham pornografia infantil, o que representa um aumento de 33,45%, quando se compara ao mesmo período em 2020, em que 11.881 páginas foram denunciadas.

É papel de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes contra a violência sexual. Em caso de qualquer suspeita de uma situação de violência sexual de crianças e adolescentes, denuncie anonimamente pelo Disque 100 ou procure a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude pelo telefone 4057-7925.

Rafaela Boani é estudante de Direito e coordenadora de Políticas Públicas da Juventude de Diadema