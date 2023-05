Feira de adoção leva mais de 130 animais ao Parque Central neste domingo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 10:26



O Parque Central, em Santo André, recebe neste domingo (28) a quinta edição do ano da feira de adoção “Eu amo, eu adoto”. O evento será realizado na tenda azul, das 10h às 15h, e vai reunir mais de 130 animais de todas as idades e tamanhos.

“Temos um grande compromisso com a causa animal e, reflexo disso, é o sucesso da feira de adoção ‘Eu amo, eu adoto’, que já garantiu um novo lar para mais de 2,6 mil animais. Recebemos, inclusive, visitantes de outras cidades, que já conhecem a tradição da nossa feira”, destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Além dos animais resgatados por protetoras, a feira também disponibiliza pets que estão tutelados pela Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ), como é o caso da Pretinha, que vai participar da feira pela primeira vez. A vira-lata, de aproximadamente 7 anos, possui porte pequeno, temperamento dócil, já está castrada e está na GCZ há cinco meses.

Adotar um animal de estimação, seja adulto ou filhote, é assumir um compromisso e requer responsabilidade. Por esse motivo, a adoção não deve ser feita por impulso.

Durante a feira, os interessados em realizar adoção são entrevistados e assinam um termo de compromisso da guarda responsável, se comprometendo em garantir o cuidado necessário aos peludos por toda a vida.

A FEIRA

A feira de adoção “Eu amo, eu adoto” foi lançada em 2017. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade. Os novos tutores deverão exercer a posse responsável, que não implique em um novo abandono. Toda a adoção deve ser feita com muito critério e responsabilidade.

A feira de adoção é realizada sempre no último domingo do mês, na tenda azul do Parque Central, das 10h às 15h. O endereço é Rua José Bonifácio, s/n, na Vila Assunção.

Serviço:

Feira de Adoção "Eu amo, eu adoto"

Data: 28/5/23 (domingo)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Parque Central (tenda azul)

Endereço: Rua José Bonifácio, s/n - Vila Assunção