Preta Gil manda novo recado após falar sobre a dor da traição: Não vão me silenciar

27/05/2023 | 10:11



Preta Gil novamente usou as suas redes sociais para desabafar e fazer uma reflexão. A cantora, que está em tratamento contra o câncer, falou recentemente da dor da traição, e agora garantiu que não será silenciada e expressará seus sentimentos livremente.

Através dos stories, Preta postou um pequeno texto e mostrou firmeza em sua declaração:

A minha reflexão do dia é: não vão me silenciar, quero poder me expressar e falar sobre os meus sentimentos livremente!

Vale lembrar que quando Preta falou da dor da traição, ela afirmou que o sentimento não poderia paralisá-la: a dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir.

Recentemente, a cantora compartilhou fotos da semana e deixou os seus fãs encantados, afinal ela tirou diversos dias para curtir a família e sua netinha, Sol de Maria.