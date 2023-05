Filha de Beyoncé rouba cena durante show, e cantora homenageia Tina Turner

27/05/2023 | 10:10



Beyoncé segue linda e diva em sua turnê Renaissance World Tour. A cantora se apresentou em Paris, na França e recebeu uma convidada para lá de especial no palco, a sua filha Blue Ivy, de dez anos de idade.

A primogênita da cantora e do rapper Jay-Z fez alguns números no balé com um look lindíssimo todo prateado, e levou o público ao delírio. A primeira canção que a menina dançou foi Mapauá.

Orgulhoso, o pai de Blue assistiu tudo no gargarejo do palco, ao lado da rapper Megan Thee Stallion.

E não foi só Blue Ivy que chamou atenção, durante a apresentação Beyoncé prestou uma homenagem à Tina Turner, que morreu aos 83 anos de idade, no dia 24 de maio.

- Eu não estaria nesse palco se não fosse pela Tina Turner. Então eu quero que vocês gritem para que ela sinta o seu amor. Eu me sinto abençoada de ter presenciado a glória dela.