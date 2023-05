Diadema inaugura creche número 50

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 10:00



A Prefeitura de Diadema inaugurou na tarde de ontem, no Taboão, a creche Professora Azoilda Loretto da Trindade, em homenagem à professora Azô, grande ativista da luta antirracista brasileira com intensa atuação voltada à educação das relações raciais. A creche, que será conveniada com a instituição Dom Décio, é a unidade de número 50 do município. São 18 creches da administração direta e 32 conveniadas. O imóvel conta com seis salas de aulas, cozinha, refeitório, área coberta e externa para brincar, banheiros adaptados, sala dos professores e área de refeitório para funcionários.

O prefeito José de Filippi Júnior destacou que cada creche e escola inaugurada no município visa transmitir para as crianças o carinho das professoras e de toda equipe, que é uma diretriz do seu governo. Nesta gestão já foram quatro unidades inauguradas. “Nós pegamos a Educação bem bagunçada e estamos conseguindo avançar, investindo recursos, com uma equipe muito preparada, liderada pela nossa secretária Ana Lucia e é isso que vamos continuar fazendo”, afirmou.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, pontuou que têm sido grandes os esforços para qualificar a educação do município e lembrou que o primeiro lugar onde a criança exerce o seu papel de cidadão é a escola. “Ela nasce no hospital, mas ela vai ser usuária do serviço público com mais frequência na creche. É um momento muito precioso e é para a gente um orgulho podermos inaugurar vagas de berçário”, declarou.

A Secretaria de Educação de Diadema já reduziu em 40% a fila de vagas para creches, que passou de quase 3.000 crianças em janeiro de 2021 para 1.765. “Ainda temos muito a ser feito e atender toda a demanda de creche é um grande desafio. São salas com menos crianças, precisamos de mais professores, mas não vamos nos furtar de encarar isso de frente”, concluiu a secretária.

O presidente do Instituto Dom Decio, Willians Henrique, afirmou que esta é a sétima unidade que a organização assume em parceria com a Prefeitura de Diadema. “Sempre acreditei na vontade e no empenho das pessoas para que a gente possa fazer a diferença na educação. Agradecemos a todo mundo que se empenhou e especialmente às crianças que nós vamos atender, porque é como sempre dizemos: o atendimento das crianças primeiro, o resto a gente vê depois”, citou.

A analista de recursos Simone Pieroni, de 41 anos, mãe do pequeno Gustavo Pieroni Mendes, que tem 1 ano e 2 meses, representou todas as famílias e agradeceu pela oportunidade de colocar seu filho na creche. “É uma alegria saber que nossos filhos estão seguros na creche, se desenvolvendo enquanto as mães, os pais, as avós, podem estar trabalhando com tranquilidade”, afirmou. Todas as famílias que compareceram à inauguração puderam levar para a casa a mochila e o uniforme escolar da criança.

A inauguração contou com a presença dos estudantes da Emeb Annete Melchioretto, que realizou uma apresentação focada nos estudos do programa Diadema de Dandara e Piatã, programa de educação antirracista que desde 2021 garante aulas sobre história e cultura africana e indígena para todos os estudantes da rede. A creche Professora Azoilda Loretto da Trindade fica na Rua Pajeú, 175, Taboão.