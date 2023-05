Grêmio recebe o Ecus; Mauá pega Nacional em jogo longe da torcida

Pedro Lopes

Especial para o Diário



27/05/2023 | 09:56



As equipes de Mauá entram hoje em campo pela sexta rodada do Campeonato Paulista – Série B. O Grêmio Mauaense recebe o lanterninha Ecus (Esporte Clube União Suzano), às 15, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá. Já o Mauá FC enfrenta o Nacional, no mesmo horário, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital.

Os clubes vivem momentos opostos na competição. O Mauá FC ocupa a terceira colocação no Grupo 6, com sete pontos, e quer apagar a derrota por 1 a 0 para o Barcelona no último jogo. Já o Mauaense, que perdeu por 2 a 1 do Nacional, ainda busca sua primeira vitória no campeonato – tem dois pontos e é o quinto entre seis clubes.