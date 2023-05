Com o objetivo de alcançar o topo do grupo, Ramalhão enfrenta Resende

Pedro Lopes

Especial para o Diário



27/05/2023 | 09:49



Com boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André tem mais um desafio nesta arde. O Ramalhão recebe o Resende-RJ, no Estádio Bruno José Daniel, o Brunão em Santo André, às 15h, pela quarta rodada da quarta divisão do futebol nacional.

Na última rodada, semana passada, a equipe comandada por Matheus Costa visitou o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro e conseguiu uma excelente vitória por 1 a 0 – resultado que deixou o time do Grande ABC na segunda colocação do Grupo 6, atrás da líder Portuguesa-RJ, invicta na competição.

O comandante do Ramalhão valorizou os três pontos conquistados fora de casa. “A estratégia foi comprada do início ao fim da partida. Foi um jogo muito adverso às nossas características, e os atletas superaram todos esses obstáculos, sabendo se defender muito bem e com possibilidades de ampliar o placar”, avaliou Costa.

O adversário do Santo André amarga a sétima e penúltima colocação do grupo. Embora tenha empatado na primeira rodada, o Resende amarga duas derrotas seguidas, chegando em desvantagem para o confronto.

Novamente o fator casa está a favor do Santo André. O treinador espera que a torcida, em mais uma partida, atue como o 12º jogador da equipe.