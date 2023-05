Abril registra maior número de furto de veículos em cinco anos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 09:20



Abril registrou o maior número de furto de veículos dos últimos cinco anos na região. Em média, foram subtraídos no mês passado 29 unidades por dia nos municípios do Grande ABC, segundo dados estatísticos da SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado).

No total, foram registradas 879 ocorrências do tipo em abril, ante 847 em 2022. Os casos deste ano cresceram 13% em relação a 2019, período pré-pandemia, quando foram contabilizadas 779 notificações.

Com 381 registros, Santo André é o município com maior número de furtos. São Bernardo (212), Mauá (139) e Diadema (91) aparecem na sequência. Pela segunda vez em cinco anos, Rio Grande da Serra não teve nenhum boletim de ocorrência de furto de veículos no mês de abril – a primeira vez foi em 2020 (veja dados por cidade na tabela abaixo).

Além do delito contra o patrimônio, o crime de estupro geral (que inclui notificações de violência sexual contra vulneráveis), também teve alta em abril. No mês passado, 52 ocorrências foram notificadas na região – crescimento de 30% em comparação com 2022, quando foram registrados 40 casos.

Os demais indicadores criminais apresentaram queda ou se mantiveram estáveis em comparação com 2022. A maior diminuição ocorreu com o crime de roubo geral, que inclui carga e banco, com redução de 15% durante o período, passando de 1.746 ocorrências para 1.478. Furto geral e roubo de veículos reduziram em menos de 2%, enquanto o número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) não apresentou variações.

Questionada sobre a alta nos casos, a SSP não respondeu os questionamentos do Diário até o fechamento desta edição.

DIVERGÊNCIA NOS DADOS

Durante a consolidação dos dados criminais de abril de 2023, a SSP encontrou divergências nos números do quarto mês de 2022. Segundo informações da Pasta, parte das ocorrências dos roubos e furtos de veículo em diferentes regiões do Estado foi registrada “equivocamente em outros indicadores”. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, instituiu um GT (Grupo de Trabalho) para analisar os indicadores criminais, segundo resolução publicada ontem no Diário Oficial.

O grupo terá representantes da SSP e das polícias Civil, Militar e técnico-cientifica, que deverão apresentar, no prazo máximo de 35 dias, a análise dos números. “Estes dados foram revistos e as estatísticas criminais relacionadas a abril de 2023, divulgadas, já trazem os números atualizados. Agora, o grupo de trabalho vai fazer a análise dos outros meses de 2022 para, se houver inconsistência, fazer a correção”, informou a pasta.