Lexa se encontra com ex-participantes do BBB23: Eu tô apaixonada

27/05/2023 | 09:10



O encontro finalmente veio! Lexa agitou as redes sociais ao mostrar que encontrou alguns ex-participantes do Big Brother Brasil 23, incluindo a parceira do seu ex-marido, Tina.

Super sorridente, a cantora posou durante um jantar com Bruna Griphao, Gabriel Santana e Sarah Aline. Na legenda, ela falou o quanto estava apaixonada por todos:

Eu tô apaixonadaaaaa, escreveu.

Claro que através dos comentários, eles retribuíram o carinho de Lexa:

Eu amo, escreveu Bruna.

Tô xonadinha também, comentou Sarah.

Eu amo muuuuuuito!, declarou Tina.