Charge do dia

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 08:51



Até ontem à tarde a Receita Federal havia recebido 681.376 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de contribuintes das sete cidades do Grande ABC, o que equivale a 78,87% do número máximo esperado da região (863.844) e 91,01% do mínimo (748.641).