Segurança, tarefa de todos

27/05/2023 | 08:45



A mobilização das administrações municipais e estadual no combate à criminalidade, que resultou no anúncio e na entrega de programas de proteção ao patrimônio e ao cidadão nas últimas semanas, tem razão de ser. As estatísticas oficiais mostram o recrudescimento da violência no Grande ABC. Furtos de veículos e estupro tiveram altas significativas nas sete cidades em abril, de acordo com dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Pela complexidade da situação, a adoção de medidas para derrubar os indicadores passou a ser responsabilidade difusa. Todos podem contribuir. Municípios devem auxiliar o Estado na tarefa de enfrentar a bandidagem.

Santo André é exemplo desta parceria. A cidade está implantando sistema inteligente de monitoramento de trânsito que deve contribuir para combater dois dos principais indicadores criminais registrados no município. Chamado de Muralha Eletrônica, o equipamento vai fiscalizar eletronicamente as placas dos automóveis e denunciá-las imediatamente às autoridades caso identifique alguma que tenha queixa de furto ou roubo, permitindo a rápida abordagem do condutor por policiais militares ou guardas-civis. Desta maneira, o município preenche lacuna que o Estado não oferece e, assim, atua para reforçar programas destinados a melhorar a sensação de tranquilidade dos moradores.

Com a chegada de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao poder em 1º de janeiro, é muito provável que a parceria seja ampliada, já que o governador tem na segurança pública uma de suas principais bandeiras de atuação – o que já se refletiu na valorização salarial dos policiais e nos investimentos em estrutura e inteligência. Outras cidades do Grande ABC, como São Caetano e Mauá, estão implantando projetos próprios de combate à violência. Mesmo que a responsabilidade constitucional de investimento nesta área seja do Estado, por que as cidades, cujos gestores conhecem os problemas locais com mais propriedade, não podem agir? Zelar pelo bem-estar do cidadão é tarefa de todos.