Ribeirão Pires realiza encontro com palestra de escritor autista de 18 anos

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 08:33



A Prefeitura de Ribeirão Pires realizou, na manhã de ontem, o ‘Encontro TEA (Transtorno do Espectro Autista) e um mundo mais inclusivo’, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. No evento, houve a divulgação dos serviços e palestra de Arthur Barros, jovem escritor e ilustrador de 18 anos. Diagnosticado na infância com Transtorno do Espectro Autista, o autor tem sete livros já publicados.

Arthur foi considerado pelo RankBrasil, em 2021, o mais jovem escritor autista a ter livros publicados. Em todas as obras, é ele quem escreve e ilustra. Os textos são publicados pela editora da família, ABarros, uma das já confirmadas para a edição de 2023 da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires). O último lançamento, The Little Miss Owl (A pequena senhorita coruja, em tradução livre), saiu em inglês, com fonte ampliada, vídeo em Libras e áudio livro.

“Eu sempre tentei fazer histórias, mesmo bem pequeno. As pessoas com autismo sabem fazer coisas. Este livro, The Little Miss Owl, fiz para todas as pessoas, que não enxergam, não ouvem, ou tem dificuldade de entender as coisas”, disse Arthur, que palestrou junto com a mãe, Adriana Barros, e seu pai, Alfredo Barros, sobre a trajetória de um autor autista.

"Aos 11 anos ele desenhou e pintou uma coruja de uma forma bem diferente, então falei para ele para produzirmos o livro. Ele foi para o canto e desenhou tudo, com história e personagens. Um ano depois abrimos a editora para publicar os livros. Foi uma forma de ele se inserir na sociedade. O Arthur comenta que ele produziu as histórias para as pessoas verem que ninguém é diferente”, disse a mãe.

Antes da fala de Arthur, o orientador de artes Emerson Ribeiro fez uma contação de história.

Durante o evento, o prefeito Guto Volpi (PL) afirmou que Ribeirão Pires tem sido protagonista no assunto, com constantes discussões sobre inclusão. “O que fazemos é tentar deixar a sociedade mais inclusiva, e desburocratizar isso de vez para que todos tenham a mesma cidadania”, disse o chefe do Executivo.

Ribeirão Pires oferta um leque amplo de serviços: CAPs (Centros de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil; emissão da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista); emissão credencial de estacionamento preferencial com dispensa de documentos, quando apresentada a Ciptea; e coleção dedicada ao tema TEA no Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (de autoria de pessoas com TEA ou livros de especialistas), além de atendimento prioritário mediante apresentação Ciptea.