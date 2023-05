Receita recebeu 79% das declarações de IR da região

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



27/05/2023 | 07:56



Até ontem à tarde a Receita Federal havia recebido 681.376 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de contribuintes das sete cidades do Grande ABC, o que equivale a 78,87% do número máximo esperado da região (863.844) e 91,01% do mínimo (748.641).

Quem ainda não acertou as contas com a Receita Federal deve aproveitar o fim de semana para separar os documentos, preencher os formulários, sem atropelos e fazer o envio.

“A Receita Federal é um dos órgãos mais equipados e aparelhados do País. Tem acesso e faz o cruzamento das informações. Tanto é que até oferece um modelo de declaração pré-preenchida”, afirma Pedro Miguel Abreu de Oliveira, advogado tributarista e professor do curso de Direito da Universidade Metodista de São Paulo.

Ele aconselha as pessoas que ainda não fizeram a declação, que utilizem o sábado e domingo para isso, pois quanto mais se aproxima o término do prazo, o volume de envios é maior e existe o risco de o sistema da Receita ficar congestionado.

Outro fator destacado pelo advogado é com relação à conferência dos dados e dos documentos. “Alguns erros podem fazer com que o contribuinte seja chamado pela Receita para se explicar. Entre eles, erros de digitação, valores recebidos e de informações prestadas pela fonte pagadora”, alerta.

Entretanto, se não for possível organizar todos os documentos, ele sugere que o contribuinte faça o envio da declaração, mesmo sem terminar, para evitar a multa por atraso, e depois faça uma declação retificadora.

O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda. E começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração.

GOLPE

A Receita Federal alerta sobre um novo golpe que está em circulação e utiliza indevidamente o nome da instituição numa tentativa de dar credibilidade à fraude.

Os golpistas estão enviando mensagens dizendo que foram identificados erros na declaração e que é necessário corrigi-los até a data limite do dia 31.

Para dar veracidade às suas alegações, eles disponibilizam uma espécie de link malicioso, afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento para correção dos erros em um suposto arquivo pdf.

Quando o contribuinte clica no link, os bandidos obtêm ilegalmente informações fiscais, cadastrais e financeiras, ou instalam programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais.

A Receita ressalta que não envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links.