Em tratamento contra um câncer e após divórcio, Preta Gil desabafa sobre traição

26/05/2023 | 21:40



Preta Gil, que passa por um momento bastante delicado em sua vida, pois está em tratamento contra um câncer de intestino, usou o Instagram para fazer um desabafo, na madrugada desta sexta-feira, 26. Apesar de sempre se mostrar alegre e otimista, a cantora decidiu abrir o coração e falar de decepção e traição. No início da noite, ela voltou à mesma rede social para comentar os efeitos colaterais que vem enfrentando com a quimioterapia.

"Hoje fiz duas coisas que nunca tinha feito: andei de quadriciclo no Parque Ibirapuera (São Paulo), e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, sim, estou falando de parentes e amigos. Uns são mais pra filhos, outros irmãos e até pai e mãe, mas são a família que me escolheu", começou o texto, publicado com fundo preto nos stories.

"Eles escolheram me amar e me cuidar, e eu aceitei. Isso não é algo fácil pra mim, sempre fui a que escolhi cuidar e hoje me permito ser cuidada! Essa é uma das maiores lições desse momento que estou vivendo. E esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar! Dia após dia me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir!"

Diante da declaração da filha de Gilberto Gil, fãs especularam que a cantora está se referindo, no final do texto, ao ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, de quem se separou no fim de abril, em meio a rumores de traição por parte dele.

Na época do rompimento, a artista chegou a comentar: "As verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia (ou sepse). Preciso de paz pra me curar".

Mensagem reflexiva

Depois do desabafo, Preta Gil compartilhou uma mensagem reflexiva comemorando "uma semana de vitórias, superações, amor e cura", e fez um balanço dos últimos dias. "Me esforcei e fui assistir ao show do meu tio. Não é fácil sair de casa, os efeitos colaterais da radioterapia são chatos, incômodos, doem e limitam a estar sempre perto de um banheiro. Mas, mesmo com dor e esses percalços, eu fui."

E continuou: "Foi muito bom encontrar amigos e pessoas que demonstraram tanto carinho. Tão importante no processo de cura receber esse amor. Tão importante ter amigos fiéis. O amor não precisa vir de um marido ou namorado. Quando descobrimos isso é tão confortante. Amor é amor, não importa de onde ele venha".

Preta ainda falou do processo de separação e da primeira reunião de trabalho do ano. "Voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões. Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, pois a quimioterapia me deixava muito caidinha. Depois ainda tive a sepse e separação, tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", ressaltou.

"Semana passada, uma das enfermeiras que cuida de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço até o hospital fazer radioterapia e trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. Ter ido hoje na Mynd e ter conversado com o time me fez bem", declarou a cantora.