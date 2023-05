Mãe de recém-nascida, Thaila Ayala revela se tem tempo para namorar: O que é isso?

26/05/2023 | 18:10



Thaila Ayala foi mamãe pela segunda vez, aos 37 anos de idade, em abril deste ano. Com Francisco, de um ano de idade, e Tereza, com um mês de vida, a rotina da atriz e do marido, Renato Góes, está corrida. Mas, segundo Lucas Pasin, o casal conseguiu sair de casa pela primeira vez em 45 dias para ver os desfiles da São Paulo Fashion Week e a atriz revelou um pouco mais sobre a rotina.

- Primeira vez em 45 dias que a gente está assim: Meu Deus, o que a gente vai fazer? Dormir. Dormir, porque a gente não dorme há 45 dias, mas pera aí. A gente já não dorme mesmo, então não vamos dormir. Vamos dormir. A gente está animado, disse a artista.

Juntos desde 2017, o casal noivou em 2019, e trocaram as alianças em outubro do mesmo ano. Ao ser questionada pelo colunista sobre ter tempo para namorar com o marido, Thaila respondeu dando risada.

- Namorar? O que é isso?