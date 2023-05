Bruna Marquezine se torna diretora de Amor Da Minha Vida, nova série do Star+

26/05/2023 | 18:10



Bruna Marquezine não esconde que tem muito talento em suas veias. Além de seus papeis em diversas novelas da Rede Globo, a atriz decidiu ir além e conseguiu um lugar no elenco de Besouro Azul, filme da DC. Desde então, Bruna está aproveitando para se jogar em novos projetos e novas aventuras.

Apesar de manter a maior parte delas em segredo, ela compartilha um pouco das novidades com os seguidores, através de seu Instagram. Bruna mostrou que seu plano de encarar novas tarefas no mundo cinematográfico está dando muito certo. Isso porque a atriz compartilhou um Stories que mostrava uma claquete da nova série que ela vai estrelar.

Entretanto, além de ter o nome no elenco de Amor Da Minha Vida, ela também estava creditada no papel de diretora. É isso mesmo, além de atuar na nova série do Star+, Marquezine pretende usar e abusar de seus conhecimentos e experiências para comandar as gravações da produção.

A também diretora, Tatiana Verano Fragoso, aproveitou o momento para compartilhar algumas imagens dos bastidores, onde podemos ver Bruna super concentrada no trabalho.