Thiago Wild passa por qualifyng e disputa chave princioal de Roland Garros pela 1ª vez

26/05/2023 | 17:45



O tenista Thiago Wild foi a grande surpresa desta sexta-feira ao passar pelo qualifyng do tradicional torneio de Roland Garros. O paranaense obteve a vaga na chave principal ao derrotar o alemão Dominik Koepfer , atual 102 do mundo, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/1) em 54 minutos de partida.

O resultado confirma o bom começo de temporada do brasileiro, que é o número três do Brasil e ocupa o posto 172 no ranking mundial. Esta vai ser a segunda vez que ele compete em um Grand Slam. A sua estreia aconteceu no US Open de 2020. Na ocasião, ele entrou direto e acabou eliminado na primeira rodada pelo britânico Daniel Evans.

"Estou muito feliz com meu resultado e com o nível de tênis que venho apresentando. Subi meu nível com o passar dos jogos e ganhei confiança. O objetivo agora é seguir focado no torneio para continuar firme", afirmou o tenista via assessoria.

Além do prestígio de estar participando da chave principal de um torneio como Roland Garros, o feito traz também um reforço financeiro, já ele embolsou uma premiação de 69 mil euros como premiação (cerca de R$ 370 mil).

Na partida em que teve um domínio absoluto, Wild cedeu apenas dois games para o seu rival, que na semana passada arrebatou o challenger de Turim. Dominik Koepfer venceu apenas 40% dos pontos de saque e permitiu o domínio do tenista brasileiro, qeu anotou 16 winners e também cometeu menos erros forçados (11 a 16).

Se no primeiro set, o início foi equilibrado, com o paranaense crescendo de produção no decorrer da disputa, na segunda parcial a supremacia foi total. Wild chegou a conquistar sete games consecutivos. Sem forças para reagir à boa variação de golpes o alemão viu ruir a sua chance de da chave principal de Roland Garros.

Outro brasileiro que tentou garantir um lugar na chave principal, o brasileiro Felipe Meligeni acabou ficando pelo caminho. Ele enfrentou o casaque Timofey Skatov, 147 do mundo, nesta sexta e amargou uma derrota de 2 sets a 1 com parciais de 6/3, 5/7 e 3/6 em 2 horas e 14 minutos. Thiago Monteiro, que entrou direto na chave principal, faz companhia a Thiago Wild. Beatriz Haddad Maia, também pré-classificada, segue no torneio.