Bolsas de NY fecham em alta, apoiadas por ações de tecnologia, com teto e dados no radar

26/05/2023 | 17:16



Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos, nesta sexta-feira, 26. Ações de tecnologia estiveram de novo em foco, apoiando o quadro, enquanto o noticiário sobre as negociações para elevar o teto da dívida do governo federal nos Estados Unidos e indicadores importantes eram avaliados.

O Dow Jones fechou em alta de 1,00%, em 33.093,34 pontos, o S&P 500 subiu 1,30%, a 4.205,45 pontos, e o Nasdaq avançou 2,19%, a 12.975,69 pontos. Na comparação semanal, Dow Jones perdeu 1,00%, S&P 500 subiu 0,31% e Nasdaq se valorizou 2,51%.

A perspectiva de acordo para elevar o teto da dívida esteve no radar, mas sem resolução para o impasse, em meio a negociações entre o governo do democrata Joe Biden e a oposição republicana, que controla a Câmara dos Representantes.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou comunicado, após missão no país no âmbito de seu Artigo IV, e destacou os riscos com o impasse sobre a dívida americana, pedindo solução do problema.

Entre ações em foco, Marvell Technologies saltou 32,42%, após apresentar balanço trimestral melhor que o esperado, com projeções fortes para o ano. Entre os setores do S&P 500, tecnologia mostrou fôlego robusto, com ganho de mais de 2%.

Nesse quadro, houve ganhos mesmo ante a preocupação com o risco de mais aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), diante da força da inflação. Na agenda de indicadores, o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu acima do previsto, reforçando expectativas de postura dura do Fed para conter o quadro.