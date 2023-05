Roger Waters está sendo investigado pela polícia de Berlim após se vestir como oficial nazista

26/05/2023 | 17:11



Roger Waters é um dos grandes nomes do mundo do rock. Entretanto, o membro fundador do Pink Floyd está sendo investigado pela polícia de Berlim por incitação ao ódio após ter se vestido como um oficial nazista durante um show na capital da Alemanha no último dia 17. A polícia de Berlim revelou para a imprensa que está apurando o caso.

Estamos investigando uma suspeita de incitação ao ódio público porque as roupas usadas no palco podem ser utilizadas para glorificar ou justificar o regime nazista, perturbando a ordem pública. As roupas lembram o uniforme de um oficial da SS, disse o porta-voz da polícia de Berlim, Martin Halweg, à Agence France-Presse ao anunciar a investigação.

Segundo imagens divulgadas na web, o músico aparece com um casaco preto e braçadeiras vermelhas segurando um fuzil. De acordo com os fãs de Waters nas redes sociais, a roupa é usada para representar os tiranos e é uma crítica direta ao nazismo.

As autoridades de Frankfurt teriam cancelado um show do músico que deveria acontecer no próximo domingo, dia 28, mas a decisão foi anulada em nome da liberdade de expressão.