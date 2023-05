Sustentabilidade e iniciação musical integra rotina de alunos em escolas municipais de São Bernardo

Coluna Social



28/05/2023 | 07:00



Garrafas pet, galões de tinta, potes de margarina e baquetas. Resíduos que geralmente são descartados após o uso se tornam matéria-prima para o aprendizado nas escolas municipais de São Bernardo. Trata-se de oficinas do Projeto Orquestra de Sucata, cujo objetivo principal é conscientizar os estudantes e a comunidade escolar sobre a importância do reaproveitamento de materiais, utilizando itens que iriam para o lixo na construção de instrumentos, ao mesmo tempo em que trabalha a iniciação musical.

O espaço de troca de aprendizados foi a EMEB Pedra de Carvalho, no bairro Planalto. “Não é preciso um instrumento musical caro para fazer música. A música está no nosso dia a dia. Nossa oficina trabalha desde o cuidado com o meio ambiente até a audição, a percepção musical, a coordenação motora, o trabalho em equipe”, destaca, o educador musical da oficina, Rubens Silva Gomes.

Os alunos do 4º ano revelam que as oficinas são ótima oportunidade para desenvolverem habilidades que sequer conheciam ter, além de entender que a reciclagem ajuda a proteger o planeta. “Se a gente usar a criatividade, consegue fazer coisas bem legais. Eu faço até brinquedos com os potinhos de danone. Nas aulas, fico mais inspirado”, comenta Arthur Mota Arcanjo, 9 anos.

Já a estudante Isabela Victoria Bueno, 10 anos, comenta que é muito interessante aprender a fazer música. “Eu não imaginava que saberia tocar um instrumento e teria ritmo. É muito legal participar das oficinas com os meus colegas e saber que a gente está ajudando o meio ambiente”, diz. Para a pequena Maria Fernanda Tenório, 9 anos, as oficinas foram um estímulo extra para que ela procurasse aulas de violão. “Gosto muito de música”, acrescenta.

A professora da turma, docente da rede municipal de educação de São Bernardo há 23 anos, Viviane Brito diz que a temática ambiental está presente na sala de aula diariamente. “Essa união entre música e reciclagem é ótima. Além de incentivar o ritmo, o ânimo para as aulas, a participação e o compartilhamento com os colegas, as oficinas estimulam a sustentabilidade e o reaproveitamento. As crianças se tornam multiplicadoras, já que levam para as casas e comunidade todo esse aprendizado”, comenta.

SOBRE O PROJETO – O Projeto Orquestra de Sucata é fruto de parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e a Toyota do Brasil e consiste em duas ações: oficinas musicais em unidades escolares a estudantes dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental do Programa Educar Mais, além de apresentações musicais da Orquestra de Sucata para os alunos.

“Por meio da música e da sustentabilidade, é possível construir realidades sustentáveis, visando um planeta limpo, além de provocar nos alunos um olhar diferenciado em relação aos materiais que descartamos diariamente, despertar a importância do consumo consciente, do trabalho em equipe e incentivar a correta separação do lixo”, ressalta a secretária de Educação de São Bernardo, Silvia Donnini.