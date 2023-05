Domitila Barros e Taís Araújo se encontram no Festival de Cannes 2023

26/05/2023 | 15:10



Mesmo com diversos gringos na área, o Brasil ainda marca presença no Festival de Cannes 2023 e não decepciona. Desta vez, a dupla que deixou os fãs brasileiros super felizes foi Domitila Barros e Taís Araújo.

A ex-sister está no evento para receber um prêmio, e a atriz foi convidada para conferir, em primeira mão, o filme The Old Oak. Mas, antes de arrasarem no tapete vermelho do festival, Taís e Domitila aproveitaram para compartilharem um clique juntas, e é claro que a ex-BBB não deixou de tietar a artista e escreveu em seu Instagram:

Eu cresci assistindo e admirando ela e nunca sonharia que na minha primeira vez em Cannes iria encontrar com ela e dizer: -Amiga o encontro veio.