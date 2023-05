Simaria Mendes sobe a temperatura das redes ao exibir clique usando apenas calcinha e blusa transparente

26/05/2023 | 15:10



Quem acompanha Simaria Mendes sabe que ela nunca perde a oportunidade de exibir o corpão nas redes sociais. Em mais um de seus momentos sensuais, a cantora subiu a temperatura do feed dos seguidores ao publicar um clique em que aparece com um look para lá de caliente.

Na foto, a artista aparece vestindo apenas uma calcinha preta com uma blusa regata brilhante transparente - que ainda estava com uma alcinha caída no ombro. Na legenda, ela escreveu:

Vista-se de si e brilhe!

Algumas horas antes de publicar o clique, a cantora causou um alvoroço na web ao exibir outro visual sensual. A sertaneja decidiu posar para cliques na frente do espelho com o macacão de renda com transparência nas pernas e braços usado por ela para prestigiar o desfile de João Pimenta na SPFW N55. O problema é que a imagem foi publicada no dia do aniversário de Simone Mendes - e o ESTRELANDO já te contou que ela não compareceu à festa da irmã.

Na legenda do registro, Simaria escolheu colocar alguns versos da música Tigresa, de Caetano Veloso.

Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão.