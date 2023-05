Em conversa com FMI, secretária do Tesouro dos EUA reforça 'resiliência' da economia do país

26/05/2023 | 13:48



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, conversou nesta sexta-feira, 26, com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre as prioridades econômicas da administração do presidente Joe Biden, a resposta dos EUA ao recente estresse no setor bancário e as perspectivas para a economia dos país, informou o Departamento do Tesouro.

Yellen destacou, no encontro, "a resiliência da economia dos EUA diante dos ventos contrários globais", bem como o progresso na redução da inflação em 2022 e na manutenção de um mercado de trabalho forte, segundo a pasta.

Ela também enfatizou o impacto da Lei de Redução da Inflação, que classificou como a legislação climática de maior importância da história do país.

Yellen ressaltou ainda "a importância de avaliações francas e completas de todas as economias membros do FMI por meio do processo de supervisão anual", especialmente no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia e os seus efeitos, ainda de acordo com o Tesouro.